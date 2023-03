Ultima ora: anziano investito in via della Repubblica

Paura poco fa, in via della Repubblica, a Foggia, dove un anziano è stato investito da un'auto in transito. Il fatto è successo all'altezza del palazzo degli uffici Inps.

A seguito dell'impatto con l'auto, il pensionato è stato scaraventato sull'asfalto, procurandosi una brutta ferito alla testa.

Sul posto è stato necessario l'intervento di un'auto medica e di una ambulanza del 118 (postazione 'Macchia Gialla') che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico cittadino.

Al momento non sono note le condizioni dell'anziano.