Drammatico incidente sul lavoro: 23enne muore travolto dal terreno dopo uno scavo

Drammatico incidente sul lavoro, nel Foggiano. Un giovane operaio è deceduto quest'oggi, in località 'Contessa', in agro di Stornara, durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione.

Il fatto è successo questa mattina, in prossimità di un terreno agricolo: il giovane, che il prossimo mese avrebbe compiuto 24 anni, è morto schiacciato dal terreno accumulato in corrispondenza dello scavo effettuato e che, franando, lo ha travolto senza lasciargli scampo.

A nulla, infatti, sono valsi gli sforzi degli operatori del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco: il ragazzo è morto sul colpo.

Il cordoglio della Cgil Orta Nova

"Oggi una giovane vita purtroppo è stata spezzata per un’incidente sul lavoro nell’agro di Stornara. Si tratta di Francesco Albanese, un giovane di 23 anni che avanti a sé aveva tutta una vita da vivere. A nome della Cgil dei 5 Reali Siti voglio esprimere solo profonda sofferenza e cordoglio alla famiglia ed estendere questo sentimento a tutta la Comunità di Stornara. Non ci sono parole e non c’è altro da aggiungere, se non tanta tristezza e dolore" il commento di Daniele Calamita coordinatore Cgil Cinque Reali Siti.