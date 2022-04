Tragedia sul lavoro: morto elettricista foggiano

Nel primissimo pomeriggio di oggi un elettricista foggiano di Stornara è stato trovato senza vita nel capannone di un'azienda di saldature di Sesto San Giovanni nel Milanese. Come riporta Milanotoday, Gianni Russo, 63enne titolare di una ditta individuale, è stato trovato esanime a terra.

Quando i sanitari sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, sulle cui cause indagano gli agenti del commissariato di Sesto e i tecnici di Ats, chiamati a far luce sulla tragedia con il coordinamento del pm di Monza.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano on line di Milano e provincia, l'uomo - che lascia una compagna e due figli minorenni - sarebbe caduto da una scala.

La morte di Gianni Russo, potrebbe però risalire alla giornata di lunedì.