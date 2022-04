Dà fuoco a 22 frigoriferi: preso delinquente!

Ben tre operazioni di polizia giudiziaria edilizia e ambientale in coordinamento con la Procura della Repubblica di Foggia, sono state portate a termine dal corpo della polizia locale di San Severo, a partire da quella del 3 aprile, quando a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini di un incendio di rifiuti speciali Raee in via Vecchia Lucera avvistato per via di una notevole colonna di fumo nero e denso ben visibile dal centro abitato, peraltro invaso da emissioni di cattivo odore, gli agenti in servizio si sono recati sul posto e hanno accertato la combustione illecita di ventidue frigoriferi in disuso, cannibalizzati e successivamente incendiati, procedendo al sequestro penale. L’autore dell’incendio e gestore dell’area privata è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Foggia per combustione illecita di rifiuti speciali ai sensi dell’art.256 bis D.Lgs n.152/2006 meglio conosciuto come 'Decreto Terra dei Fuochi'.

Il giorno successivo, a seguito di controlli ambientali, i vigili urbani hanno intercettato un veicolo carico di rifiuti speciali, consistenti in materiale ferroso, rifiuti vari ed elettrodomestici Rarr, all’interno di un fondo agricolo. Il conducente era in procinto di smaltirli illegalmente. Il veicolo era sprovvisto di autorizzazione e non era iscritto all’albo dei gestori ambientali. La persona fermata è stata denunciata per gestione e abbandono incontrollato di rifiuti, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro preventivo ex art.321 comma 3 bis c.p.p.

Una ulteriore attività di polizia edilizia-ambientale eseguita il 12 aprile, ha permesso di sottoporre a sequestro preventivo un terreno privato di proprietà di Rfi sul quale era in fase di costruzione un fabbricato di circa 80 mq, occupato abusivamente. Il personale della Polizia Locale ha sottoposto il terreno a sequestro preventivo ex art.321 comma 3 bis c.p.p. impedendo l’ultimazione dell’immobile posto sotto sequestro. Il soggetto identificato è stato denunciato per occupazione abusiva di terreno ai sensi dell’art.633 C.P. e per abuso edilzio di cui all’art.44 lett. b) D.P.R. n.380/2001.