Incendio ad Apricena: ecoballe a fuoco in un sito in disuso

È stato domato poco fa l'incendio di ecoballe divampato la scorsa notte in un sito in disuso ad Apricena. Malgrado il rogo non si sia sviluppato in un'area troppo vasta, sono state necessarie diverse ore affinché i vigili del fuoco riuscissero a domarlo, a causa della ingente quantità di rifiuti abbandonati.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per indagare sulla natura dell'incendio e gli operatori dell'Arpa Puglia.