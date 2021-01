Brucia il capannone dell'azienda sipontina 'Partesa': a fuoco la struttura e alcuni camion

Un incendio di grosse dimensioni è divampato, intorno alle 18.30 di oggi, all'interno di uno dei capannoni dell'azienda 'Partesa', in agro di Manfredonia, che si occupa di distribuzione di bevande e beverage.

A fuoco la struttura e alcuni mezzi (il numero non è stato ancora quantificato con esattezza) parcheggiati all'interno. L'incendio è ancora in atto: sul posto stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza la struttura. Al momento non è stata ancora accertata la natura delle fiamme.