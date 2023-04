Intimidazione sul Gargano: a fuoco l'auto di un avvocato, tagliati gli alberi nel fondo del suocero

Doppia intimidazione, ieri sera, sul Gargano. Intorno alle 22.30, alla periferia di San Marco in Lamis, ignoti hanno dato fuoco all'auto di un avvocato del posto, e tagliato di netto alcuni alberi situati nel fondo agricolo del suocero, dove il mezzo - una Fiat - era posteggiata.

Il veicolo è andato completamente distrutto nel rogo. Solo il tempestivo intervento di una squadra del neo-istituito distaccamento di San Giovanni Rotondo ha evitato il peggio, limitando eventuali danni collaterali ad altri mezzi e vegetazione situati nelle vicinanze. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso ed espletato gli accertamenti tecnici. Pochi dubbi sulla natura dolosa del gesto. La zona colpita, purtroppo, non è servita da sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso.