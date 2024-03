Volontaria ripulisce le strade di Foggia, ladro ne approfitta e le ruba il portafogli

Domenica 3 marzo Operazione Mato Grosso ha messo insieme 150 foggiani in collaborazione con diversi studenti delle scuole superiori e i ragazzi di Emmaus, ripulendo alcune strade della città, segnando un’importante raccolta di rifiuti, con l'obiettivo di aiutare gli indigenti e sostenere le missioni dei volontari in America Latina. Semplicemente prendendosi cura di piazze, vie e giardini pubblici.

Con il motto 'Sfoggia una nuova Foggia' decine e decine di foggiani, perlopiù giovani, hanno ripulito le strada dai rifiuti gettati a terra o abbandonati. Armati di guanti, scope, bustoni neri e rastrelli, sono partiti dalla Casa del Giovane, hanno percorso e ripulito parte della città. Tuttavia, come riportato in anteprima su StatoQuotidiano, una ragazza che stava partecipando all'iniziativa in via Napoli insieme a una delegazione di giovani guidati da don Massimo Cappellari, è rimasta vittima di un furto.

Difatti un malvivente avrebbe forzato il furgone con il quale il gruppo aveva raggiunto l'area da ripristinare e rubato soldi e documenti dal portafogli della volontaria.