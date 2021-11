'Spaccata' in piazza Giordano, sfondata con un tombino la vetrata di un negozio di estetica: malviventi in fuga a mani vuote

'Spaccata' in piazza Giordano, a Foggia. Nel mirino dei malviventi è finito il negozio di estetica 'Gamax'. Il fatto è successo intorno alle 5 del mattino, quando una segnalazione di allarme è giunta alla sala operativa dell'istituto di vigilanza privata 'Watchman Eye'.

L'operatore della centrale operativa ha immediatamente allertato la pattuglia di zona che, giunta sul posto, ha constatato che le vetrate dell'attività erano state infrante con il chiusino di un tombino. Dalle prime indicazioni raccolte, è emerso che i malviventi erano fuggiti a mani vuote grazie al tempestivo intervento della vigilanza.

Sul posto è quindi arrivato il titolare dell'attività commerciale, per il riscontro dei danni subiti, e gli agenti delle 'Volanti' della questura di Foggia per i rilievi tecnici del caso. Sull'accaduto indaga la polizia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.