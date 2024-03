Donna dalla mano lesta, ruba portafogli e svuota le carte al Quartiere Ferrovia

Finge di aver un neonato tra le braccia, chiede qualche moneta o di comprare del pane, ma sarebbe solo una scusa per avvicinare la sua preda, infilare le mani nella borsa e rubare con destrezza portafogli o altri oggetti personali.

L’ultimo episodio, denunciato alla Polizia, è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, in via Zuppetta a Foggia. La donna straniera di norma avrebbe il braccio nascosto da una coperta o un grosso scialle.

Avrebbe prima elemosinato qualche moneta per un panino, poi, al diniego della donna, l’avrebbe urtata, come facendosi strada per andare via.

La malcapitata, solo qualche passo più avanti, si è accorta di non avere più il portafoglio nella borsa a tracolla.

Nel giro di un’ora, la carta ricaricabile, custodita insieme ai documenti e al denaro, è stata svuotata alle Poste e in un paio di attività del Quartiere Ferrovia.

A giudicare dai movimenti, il meccanismo sembra abbastanza collaudato e, probabilmente, chi ha agito sa di avere poco tempo a disposizione prima che la carta venga bloccata.

La donna protagonista dell'episodio sarebbe stata già avvistata in zona e allontanata per i suoi modi molesti.