Sfonda la vetrina di un negozio, lascia tracce di sangue ma ruba vestiti e 40 centesimi: "E' uno schifo"

Non l'ha presa affatto bene, ma non poteva essere altrimenti, Luigi Ruino, il titolare del noto negozio d'abbigliamento 'Multibrand 13' di via Tiberio Solis a San Severo, di fronte al Teatro Verdi, preso di mira nella notte del 12 marzo da un rubagalline, che nel tentativo di aprire la cassa si è ferito e ha lasciato tracce di sangue, repertate dai carabinieri intervenuti sul posto, ai quali sono state affidate le indagini.

"E' questa la San Severo che vorremmo, giusto? Certo, uno non posso lasciare la vetrina aperta, non può mostrare quello che vuole dare di bello a questo paese, perchè poi arrivano i drogati, ti sfondano le vetrine per prendersi che cosa: giacchetta, due paia di scarpe, ma soprattutto 40 centesimi, ha lasciato anche cinque centesimi. Ha perso anche del sangue. Non servirà a nulla, perchè qua funziona così, avanti vanno sempre loro, mai la gente perbene. Uno vuole investire, poi non vi lamentare se i negozi chiusi. Questa è San Severo, uno schifo".

Chi ha agito ha infranto le vetrine e portato via alcuni indumenti. Ingenti i danni all'attività. Purtroppo non è il primo episodio che si verifica in centro con lo stesso modus operandi. L'ultimo prima di quello compiuto la scorsa notte - raccontato anche sulle colonne della nostra testata - ha riguardato sempre un negozio di abbigliamento di Corso Matteotti.