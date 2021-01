"Alla miseria umana non c'è mai fine". Seconda spaccata in un mese da Gigolo: danni e capi d'abbigliamento rubati

"Alla miseria umana non c'è mai fine". Amaro buongiorno per la città di San Severo ma soprattutto per i titolari di Gigolo, negozio di calzature e accessori situato nella centralissima piazza Incoronazione, preso di mira per la seconda volta in un mese dai malviventi.

La spaccata di oggi 9 gennaio fa il paio con quella dell'8 dicembre scorso. Anche in questa occasione i ladri hanno infrato la vetrata del negozio, asportato diversi capi d'abbigliamento e guadagnato la fuga indisturbati. Ingenti i danni

Indaga la polizia. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini di videosorveglianza.