Doccia gelata per i volontari di Casa Sankara, rubato un furgone carico di mobili

Doccia gelata per i volontari dell'associazione Casa Sankara, a San Severo. Ignoti hanno rubato un furgone, "molto riconoscibile", con all'interno un carico di mobili destinati agli alloggi dei migranti. A darne notizia è la stessa associazione: il furto è avvenuto in via Checchia Rispoli. "Il furgone era piano mobili", denunciano. "I mobili ci sono stati donati da chi è accanto a noi e a tutta Casa Sankara".

Presentata la denuncia e avviate le ricerche del mezzo. "Questo furgone è frutto di una donazione di una associazione austriaca che ama Casa Sankara e che ci sostiene da anni. Per noi questo furgone è molto importante, ci permette di fare un sacco di cose. Se per caso lo vedete oppure ne avete notizia, contattateci. Siamo senza parole, non fosse altro che a San Severo non ci smentiamo mai", concludono.