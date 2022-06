'Puntano' Fiat Croma in strada: ladri d'auto messi in fuga da ispettore di polizia locale

Tentano di rubare un’auto, ma l’arrivo di un ispettore di polizia locale libero dal servizio mette i ladri in fuga. E’ accaduto la scorsa notte, a Foggia, in via Capozzi: intorno alle 2.30, l'ispettore ha notato alcune persone intente ad armeggiare su una Fiat Croma parcheggiata in strada. L'ispettore è immediatamente intervenuto ed i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Successivamente, sul posto è intervenuta una pattuglia del 113 che ha riaffidato il veicolo al legittimo proprietario.