"Chi vede e sa informi me o le forze dell'ordine"

Un negozio di abbigliamento, una fioreria e una salumeria finiti nel mirino dei delinquenti. A San Nicandro Garganico, in pochi giorni, tre attività commerciali sono risultate oggetto di furti con spaccata, in orario notturno. Il bilancio dei colpi è di pochi spiccioli, ma di danni ingenti alle vetrate.

I negozianti sono preoccupati, temono che l'escalation di furti prosegui e che i responsabili continuino ad agire indisturbati, liberi di aggredire la città che produce. Rischiano di essere vanificati gli sforzi di chi ha investito in un'attività per non correre il rischio di fare le valigie e di andare via.

Il sindaco prova a scuotere la città frastornata dai gravi accadimenti. Ieri Matteo Vocale si è recato presso la locale stazione dei carabinieri per condividere aggiornamenti sui furti al negozio d'abbigliamento 'Mitika' di via Giustino Fortunato e de 'La Cimetta' di via Taranto; e dopo aver appreso che anche la fioreria di via Matteotti era stata visitata dai malviventi. "Ringrazio in primis loro, per il lavoro che svolgono senza tralasciare nulla" la premessa del primo cittadino.

"Vi è tuttavia una forte necessità che i cittadini collaborino, come molti stanno facendo. Opportuno che chi può installi impianti di videosorveglianza: stiamo lavorando anche per definire un sistema di messa in rete della videosorveglianza pubblica e privata, in modo da aumentare gli "occhi". La legge attuale, purtroppo, rallenta i provvedimenti ma, siamo certi che comunque, tutti gli esecutori di questi atti balordi saranno assicurati alle patrie galere" ha aggiunto Vocale.

Il sindaco rivolge un appello ai sannicandresi: "Chi vede e sa, non perda tempo ad informare le Forze dell'Ordine o il sindaco. Noi siamo dalla parte della gente onesta, che lavora e produce e non li lasceremo soli".