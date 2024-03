Foggia, cinque platani distrutti e 10 rubati: "Come fate a guardarvi allo specchio?"

Cinque platani piantati di recente in via Miranda a Foggia sono stati tagliati, mentre altri dieci asportati.

A darne notizia è l'assessore all'Ambiente Lucia Aprile, amareggiata e sconcertata dall'accaduto: "Mi chiedo come si guardi allo specchio certa gente. Ladri di galline. Questa volta con ogni probabilità vi ha detto male. Confido nella collaborazione dei residenti per riferire ogni indizio utile ad individuare i responsabili e supportare le indagini della Polizia Locale, garantiamo assoluto anonimato".

L'assessore aggiunge: "Verrà sporta regolare denuncia di reato, se prima che ciò accada e che le telecamere presenti immortalino i responsabili, vi venisse un piglio di civiltà, vi attendo in assessorato o in caserma dalla polizia locale, per auto denunciarvi. Potete essere meglio di così".