Furti a gogò nelle case di campagna del Gargano: "Siamo esausti, rubano di tutto"

Non c’è pace per gli agricoltori e i proprietari delle case rurali nelle campagne tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Sono decine e decine i furti messi a segno e denunciati alle forze dell’ordine negli ultimi anni.

I malintenzionati portano via tutto, finanche pavimenti e sanitari. “Qualsiasi cosa, in ottone soprattutto, spaccano lavandini e condotte d’acqua per recuperare questo materiale".

Non risparmierebbero niente e nessuno. Agiscono perlopiù di notte approfittando del buio e dell’assenza dei proprietari. Forzano e aprono anche portoni blindati, disattivano le telecamere e distruggono gli arredi.

Un anno fa gli agricoltori del Foggiano avevano chiesto l’intervento dell’Esercito.