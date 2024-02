Non si ferma all'Alt e scatta inseguimento: nei guai 30enne foggiano, in auto passamontagna e arnesi da scasso

Non si ferma all'Alt e scatta inseguimento. Accade a Larino, dove un 30enne foggiano, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri per i reati di resistenza e possesso di oggetti atti allo scasso, e proposto alla questura di Campobasso per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per motivi di pubblica sicurezza.

In particolare, i carabinieri hanno intimato l’Alt a un’autovettura con quattro persone a bordoritenuta 'sospetta'. Il conducente del mezzo però ha forzato il posto di blocco, ingranando la marcia e fuggendo a forte velocità. Dopo alcuni chilometri, l'auto è stata abbandonata e i quattro hanno tentato di fuggire a piedi, per le campagne limitrofe. Di queste, una è stata fermata e sottoposta a controllo.

Si tratta di un 30enne pregiudicato proveniente dalla provincia di Foggia, e all'interno della vettura vi erano arnesi atti allo scasso, radioline del tipo walkie-talkie ed un passamontagna. L'uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Ritenendo la sua presenza pericolosa per la sicurezza pubblica perché si trovava fuori dai luoghi di residenza, senza motivazioni valide e con atteggiamento che lasciava presupporre l’eventuale prossima commissione di reati, è stato segnalato alla questura di Campobasso per l’emissione foglio di via. Con tale atto, si inibisce alla persona di ritornare, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di 3 anni nel comune dal quale è stato allontanato.