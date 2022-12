In A14 con un documento falso, incappa nei controlli della Stradale: denunciato foggiano

Un trentenne originario della provincia di Foggia è stato denunciato dagli agenti della polizia autostradale di Forlì con l'accusa di possesso di documenti falsi. Al momento di un controllo effettuato lungo il tratto forlivese dell'A14, l'automobilista ha esibito una patente con alcuni caratteri sospetti e che, nelle banche dati delle forze dell'ordine risultava oggetto di denuncia per smarrimento.

Per fugare ogni dubbio, i poliziotti hanno sottoposto l’uomo a fotosegnalamento, risalendo alla sua vera identità che era diversa da quella indicata nel documento esibito e contraffatto. Per il 30enne, oltre al sequestro del documento taroccato, è scatta la denuncia a piede libero per possesso di documenti falsi.