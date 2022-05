Rintracciato anziano scomparso: era stremato e in stato confusionale

Si allontana da casa, e vaga per chilometri: polizia rintraccia anziano scomparso. È accaduto nel pomeriggio di oggi, a Foggia, dove gli agenti delle 'Volanti' hanno individuato l'anziano che vagava, in stato confusionale e al limite delle forze. Dell'uomo si erano perse le tracce nella serata di ieri, quando i familiari ne hanno denunciato la scomparsa.

Immediate le ricerche: nella notte sono state perlustrate accuratamente le zone limitrofe all’abitazione dello stesso, gli spazi prossimi allo scalo ferroviario e sono stati tenuti stretti contatti con l'ospedale senza riuscire ad individuare indicazioni utili. Solo nel tardo pomeriggio, dopo aver geolocalizzato le abitudini dell’anziano ed aver sentito parenti e conoscenti più prossimi, si è orientata la ricerca in aree cittadine dove era più probabile il ritrovamento della persona scomparsa.

L’attività di perlustrazione è terminata nel tardo pomeriggio quando lo stesso, in evidente stato confusionale, è stato rintracciato a circa 5 km dalla propria dimora, a piedi, esausto ma in discrete condizioni di salute, tali da non dover richiedere particolari cure mediche se non quelle relative ai primi accertamenti di rito. I familiari se ne sono presi immediatamente cura, ringraziando accoratamente gli agenti intervenuti.