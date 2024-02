Lupo cade nel vascone irriguo e resta incastrato tra due galleggianti: salvato dal 115

Lupo cade nel vascone irriguo e resta incastrato tra due galleggianti. E' successo questa sera, all'interno dell'azienda 'Caione' di Foggia.

Per recuperare e mettere in salvo l'animale - un lupo selvatico maschio, di circa 3-4 anni - è stato necessario l'intervento dei Soccorritori Acquatici del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia. Preventivamente, per svolgere le attività di recupero in sicurezza, l'animale è stato addormentato con un dardo e poi affidato alle cure del servizio veterinario dell’Asl di Foggia.