Alice sta di nuovo male, al via una raccolta fondi per trasportarla in un centro specializzato: "Chi può ci dia una mano"

L'investimento, la corsa in ospedale, 8 operazioni (di cui 7 alla testa) e la vita di una 17enne appesa a un filo. Dopo il risveglio dal coma, però, le condizioni si sono nuovamente aggravate. Oggi Alice lotta in un letto di ospedale. Da allora ha subìto 7 operazioni alla testa per drenare un liquido che si forma costantemente all'interno del cranio.

Ora i genitori la vogliono trasportare in un ospedale che sia specializzato per il trattamento di casi simili a quello della sfortunata ragazza. Ma per farlo è necessario un elicottero ed una equipe medica che la assista durante il pericoloso trasporto. Per questo la mamma Teresa, tra le lacrime e la disperazione, ai microfoni di FoggiaToday, ha lanciato un appello: "Chiunque possa, doni qualcosa".

La raccolta fondi su GoFundMe ha l'obiettivo di raggiungere la cifra necessaria: bastano solo 15mila euro per dare speranza ad Alice, una 17enne con tanti sogni e tanti hobby.