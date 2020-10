Foggia prega per Alice, la 17enne investita in Viale I Maggio è in coma. La madre: "Grazie a chi l'ha soccorsa"

Foggia è in ansia e si stringe tutta intorno alla famiglia di Alice, la ragazza di 17 anni investita il 13 ottobre scorso in viale Primo Maggio, a Foggia, da un'auto il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare i soccorsi.

Ricoverata in stato di coma al Policlinico Riuniti di Foggia, per la ragazza la mamma Teresa ha lanciato un appello sui social esprimendo tutto il suo dolore.

Teresa ha colto l'occasione per "ringraziare quel passante, forse un agente di polizia a lei sconosciuto che, subito dopo l'incidente, ha assistito Alice fino all'arrivo del 118".