"Alice è uscita dal coma". Migliora la 17enne investita in viale Primo Maggio. "Grazie a chi ha pregato per noi, ma abbiamo ancora bisogno"

"Alice è uscita dal coma. Grazie a quanti hanno pregato per noi, ma abbiamo ancora bisogno". Un messaggio stringato ma carico di speranza, quello di Teresa, la madre della 17enne investita lo scorso 13 ottobre da un'auto, lungo viale Primo Maggio, a Foggia. Le condizioni della ragazza erano apparse subito critiche, tanto da richiedere il ricovero al Policlinico Riuniti di Foggia, in stato di coma. Oggi la prima buona notizia, in attesa di ulteriori miglioramenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.