Troppe segnalazioni fasulle sugli assembramenti, la proposta della Uil Fpl: "Un'ordinanza contro i delatori"

Sanzioni per chi segnala alle forze di polizia assembramenti che poi si rivelano inesistenti. La richiesta arriva da Stefano Berardino maresciallo e sindacalista della Uil Fpl - Polizia Locale di Foggia. Un’ordinanza ad hoc contro i delatori, sul modello di quella emanata dal sindaco di Borgosesia in Piemonte, che colpisce e sanziona chi crea inutili allarmismi.

"Troppo spesso - spiega Berardino - alla sala operativa del Comando di via Manfredi giungono delle segnalazioni dai cittadini che indicano degli assembramenti. Le pattuglie vanno sul posto e in molti casi le segnalazioni non risultano vere. Bisogna limitare l’allarmismo, se si vuole procedere al meglio. Le forze non sono illimitate e pattugliare una città estesa come Foggia con tante zone calde non è semplice".

