Distributori di bibite-snack saccheggiati e distrutti. I gestori: "Aiutateci, siamo stanchi"

Lo stesso copione si ripete da mesi. Al calar del buio, uno o più ragazzini prendono di mira i distributori e li saccheggiano vandalizzandoli. I distributori in questione sono quelli che erogano bibite e snack h24 dislocati in vari punti della città. E a farsi avanti per denunciare è Francesco Barile.

Francesco ne gestisce diversi, compreso quello su corso Cairoli che sembra essere uno dei più gettonati fra i giovani teppisti.“Sono mesi che va avanti questa storia – ci racconta al telefono – e la cosa ancor più spiacevole è che questi ragazzini non si limitano a rubare i soldi, ma provocano anche danni di non poco conto alle macchine. Danni che costringono a tenerle ferme per diversi giorni: non è semplice e rapido sostituire i pezzi distrutti, soprattutto quando si tratta delle schede elettriche ed elettroniche. Un vero e proprio danno che non ha risparmiato nemmeno gli altri due punti che gestisco”.

E neppure quello – che forse non riaprirà più – situato in largo degli Scopari nel quale vendeva pacchi di caffè. “Mi hanno completamente distrutto un macchinario da 18mila euro, l’hanno dilaniato” ci dice affranto e con la voce rotta.

Francesco con noi si fa portavoce anche dei colleghi che vivono il suo stesso dramma, come ad esempio il gestore del punto di via Arpi, anch’esso vittima di continue scorribande. Insomma, Francesco e tutti gli altri sono davvero stanchi oltre che arrabbiati.

Perché di questa situazione non riescono a venirne a capo, nonostante le videocamere di sorveglianza ogni volta immortalino i teppisti all’opera. “Le forze dell’ordine – riferisce – ci hanno detto che bisogna fermarli sul posto mentre compiono il reato e bloccarli fino al loro arrivo. Diversamente non si po' fare nulla”.

Francesco si sente impotente e per questo ha deciso di rivolgersi a FoggiaToday. “Non so cos’altro fare – si sfoga – magari se la gente legge quello che a me e a tanti altri foggiani sta accadendo comprende che non deve far finta di niente. Sì, perché è capitato anche questo: le videocamere di sorveglianza hanno immortalato gente che comprava i prodotti dalle mie macchine mentre qualcuno stava compiendo la sua malefatta. Ecco, sarebbe già tanto se le persone non si girassero dall’altra parte”.