Cede montacarichi durante un trasloco, piattaforma resta a mezz'aria: paralizzato Corso Roma

Guasto alla piattaforma di un montacarichi durante un trasloco: paralizzato il traffico lungo Corso Roma. E' accaduto poco fa, lungo una delle principali arterie cittadine, dove era in corso il trasloco da un appartamento al nono piano di uno stabile.

Per cause ancora da accertare, si è parzialmente sganciata la piattaforma del montacarichi (fortunamente priva di carichi e arredi), che è rimasta sospesa a mezz'aria. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona. Traffico bloccato su tutta l'arteria; intervenuti in supporto anche i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, nessun danno è stato registrato ad auto in sosta