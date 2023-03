Palo dell'illuminazione crolla in via Telesforo: rallentamenti al traffico ma nessun ferito

Un palo della pubblica illuminazione è crollato al suolo in via Paolo Telesforo, bloccando parzialmente la carreggiata centrale della direttrice. Il fatto è successo poco fa e, solo per un caso fortuito, non ha fatto registrare feriti né danni a cose o persone. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, si attende l'arrivo di una ditta specializzata per la messa in sicurezza della zona, dove si registrano rallentamenti al traffico.