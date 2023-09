Catturato il latitante incubo dei farmacisti foggiani: li rapinava sotto la minaccia di cocci di vetro

La Polizia di Stato, nella mattinata dello scorso 12 settembre, ha adottato la misura precautelare del fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un cittadino italiano quasi cinquantenne, gravemente indiziato per aver commesso, il giorno prima, rapine ai danni di farmacie presenti in questo centro cittadino. L’uomo, italiano senza fissa dimora, poi rivelatosi latitante dal gennaio 2023, è gravemente indiziato di aver commesso una rapina ai danni di una prima farmacia lunedì mattina.

Dalle immagini di videosorveglianza si è potuto percepire la gravità dell’accaduto, in quanto poco dopo essere entrato nel locale commerciale, immediatamente si è diretto verso il farmacista, e dopo averlo minacciato con cocci di vetro, si è fatto consegnare più di 100 euro per poi allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce lungo le vie del centro. L’intervento del personale della Squadra Volanti della Questura di Foggia ha consentito l’acquisizione immediata di spunti investigativi, che prontamente sviluppati dagli investigatori della locale Squadra Mobile hanno permesso di risalire all’identità dell’aggressore.

Nelle more delle ricerche diramate a tutte le pattuglie presenti sul territorio, l’uomo si è reso presunto responsabile di un altro episodio del tutto analogo al primo. Anche in questo caso, le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno ripreso il rapinatore che, rivolgendo cocci di vetro a poca distanza dal volto della seconda vittima, anch’essa farmacista, si è fatto consegnare poche decine di euro.

Considerata la gravità dei fatti, la pericolosità e la spregiudicatezza del rapinatore, gli investigatori hanno organizzato servizi senza soluzione di continuità per riuscire a individuare il potenziale responsabile dei surriferiti episodi predatori e scongiurarne altri ai danni dei commercianti della zona. Nella mattinata di martedì scorso, il personale della Squadra Mobile è riuscito a individuare il presunto rapinatore nei pressi della stazione ferroviaria.

Alla vista degli operatori, l’uomo ha tentato una precipitosa fuga, ma è stato immediatamente bloccato dai poliziotti intervenuti. Considerata la gravità dei fatti, la pericolosità del soggetto che ha a carico diversi precedenti, il pericolo di fuga corroborato dall’assenza di un domicilio effettivo e la dichiarata latitanza da oltre 9 mesi, il personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia ha proceduto con un fermo di polizia giudiziaria per l’ipotesi accusatoria di rapina aggravata.

Il Pm di turno della locale Procura della Repubblica, notiziato dell’attività dell’ufficio investigativo, ha disposto che l’uomo fosse associato alla locale Casa Circondariale in attesa di convalida. “Nel complimentarmi per la brillante operazione condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, intendo sottolineare come una sempre più fitta rete di videosorveglianza sia necessaria per innalzare il livello di sicurezza", ha dichiarato in una nota il Questore di Foggia Ferdinando Rossi.

"La possibilità di avere l’immediata disponibilità delle immagini e l’utilizzo di un sofisticato software della Polizia Scientifica ha consentito di dare, in pochissimo tempo, una identità ad un pericoloso pregiudicato che lunedì scorso ha consumato due rapine in danno di farmacie del centro cittadino, minacciando le persone con cocci di vetro. L’imprescindibile necessità di implementare la videosorveglianza - ha aggiunto il Questore - è stata ribadita e condivisa in una recente riunione in Prefettura con le associazioni di categoria”.