Scoperto 'coffee-shop' in un box grazie a una segnalazione su 'Youpol': minorenne arrestato dalla Polizia'

Un ragazzo minorenne di Foggia è stato arrestato dalla Polizia di Stato: è ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è avvenuto nella giornata di mercoledì scorso in seguito a una segnalazione anonima, giunta presso la sala operativa della Questura, attraverso l'applicazione 'Youpol', realizzata dalla Polizia di Stato proprio per segnalare episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica. Nella segnalazione si faceva riferimento a una presunta attività di spaccio nel quartiere residenziale 'Macchia Gialla'. Gli operatori della Squadra Mobile hanno subito posto in essere articolati servizi di osservazione per verificare la veridicità della segnalazione.

I riscontri hanno dato esito positivo: nel pomeriggio di ieri gli investigatori hanno individuato il possibile autore dell'attività illecita, lo hanno identificato e sottoposto a controllo: la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire - in un box nella sua esclusiva disponibilità adibito a vero e proprio 'coffee shop' (come rappresentato da un cartello posto all'interno - un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (circa mezzo chilo di hashish e 70 grammi di cocaina), oltre a bilancini di precisione, numeroso materiale da confezionamento ed un pugnale a punta con lama di 17 cm utilizzato per tagliare la sostanza; inoltre, all’interno del box, il minorenne deteneva una replica soft air di arma da fuoco, modificata al fine di farla apparire del tutto uguale ad un’arma vera.

Al termine della redazione degli atti di rito, il minorenne è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi; su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, il soggetto è stato collocato in permanenza domiciliare in attesa della convalida dell’arresto.

"L’operazione di polizia - riferisce la Questura di Foggia - si inserisce in una più ampia attività di contrasto posta in essere nei confronti delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ambito nel quale negli ultimi mesi si registra sempre di più il coinvolgimento di soggetti minorenni; a tal fine, le mirate attività investigative poste in essere dagli operatori della Squadra Mobile proseguiranno al fine di arginare il fenomeno".