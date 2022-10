Foggia città sotto controllo: "Attenzione resta alta"

Focus sulla città di Foggia, "territorio particolarmente critico ed insidioso a causa della pervasiva presenza della criminalità organizzata". Ieri mattina il Prefetto Maurizio Valiante ha presieduto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro, del commissario straordinario Marilisa Magno e dei vertici provinciali delle forze di polizia: "L'attenzione dovrà continuare a rimanere alta" ha detto il numero uno di Corso Garibaldi: "Saranno intensificati i servizi di prevenzione generale e controllo del territorio in modalità interforze, anche con l'ausilio di reparti specializzati della forze di polizia".

C'è stato un ampio confronto su questioni di stretto interesse del lavoro dell'amministrazione comunale, impegnata fin dall'insediamento della gestione commissariale avvenuto nell'agosto dello scorso anno, a fronteggiare una mole notevole di problemi che richiedono grandi attenzione e sui quali la collettività riversa ancora forti aspettative. In questa occasione il Prefetto potrebbe aver acquisito elementi utili per stilare la relazione da inviare al ministero dell’Interno sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria a Foggia, in cui riferirà se l’avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell’ente locale possa ritenersi o meno conclusa.

Sono state esaminate questioni concernenti il superamento delle situazioni di degrado in diverse aree della città, l'abbandono indiscriminato di rifiuti, il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle piazze e nelle zone della movida dove spesso si sono registrati episodi di microcriminalità e di sosta selvaggia dei veicoli, specco agevolati dalle condizioni di scarsa illuminazione. Altre rilevanti questioni oggetto di esame congiunto, hanno riguardato il fenomeno delle occupazioni abusive sia sul suolo pubblico, sia di alloggi ad uso abitativo; e la necessità del potenziamento, della manutenzione e della modernizzazione dei sistemi di videosorveglianza, di fondamentale importanza per le esigenze investigative e per garantire una cornice di più ampia sicurezza, e per il qiale sarà importante anche coinvolgere le associazioni di categoria degli esercenti per favorire la "messa in rete" delle telecamere degli operatori economici con quelle a disposizione delle forze di polizia.

Il commissario straordinario ha manifestato la piena disponibilità a voler assumere una serie di importanti impegni con la sottoscrizione del Patto per la Sicurezza Urbana ed Integrata, alla cui redazione sarà dedicato un apposito tavolo tecnico che si è concordato di attivare immediatamente in Prefettura, al fine di attuare in piena sinergia con tutte le componenti del tessuto istituzionale, sociale ed economico, efficaci iniziative sul territorio di potenziamento della videosorveglianza e della pubblica illuminazione, di implementazione delle attività di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di superamento delle condizioni di degrado in città. "Anche a Foggia la massima attenzione continuerà ad essere rivolta ai rischi di infiltrazioni del tessuto economico da parte della criminalità organizzata, in vista degli ingenti trasferimenti statali destinati al Comune nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infine, il Patto per la Sicurezza Urbana Integrata si muoverà puntando nella direzione di una necessaria rigenerazione urbana e di contrasto al degrado, migliorando le condizioni su cui si fonda la percezione di sicurezza dei cittadini che devono tornare ad avere piena fiducia nelle istituzioni, a sentirle vicine, a credere fortemente in un processo di sviluppo sano all'interno di una cornice di sicurezza e legalità".