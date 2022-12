I carabinieri tornano ad Anzano di Puglia: firmato il contratto per la nuova sede

Soddisfatto il sindaco Lavanga: "Il risultato raggiunto, oltre ad essere un importante presidio di sicurezza pubblica per la nostra comunità, rappresenta anche un maggiore introito per le casse comunali, con un canone annuo di 15.830,40 euro e non più di 2.634,00 percepito in passato"