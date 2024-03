Chiamano all'una di notte al 118, ambulanza arriva ma era uno scherzo: "Così non va bene"

Uno scherzo di pessimo gusto ha coinvolto una famiglia, che nel giro di qualche ora si è vista arrivare nell'ordine una squadra dei vigili del fuoco, un corriere con un kebab e in ultimo, in piena notte, intorno all'una, un'ambulanza della rete emergenza-urgenza del 118 e un'auto medica partite da due postazioni diverse per una intossicazione da farmaci. Evidentemente le telefonare erano state fatte da un'altra persona o da un gruppo di cretini.

Nel frattempo, riporta l'Ansa, nell'appartamento di Foggia qualcuno avrebbe filmato l'ingresso degli operatori sanitari e il momento in cui rispondevano che non c'era alcuna emergenza. Video che questa mattina è finito su TikTok: "Non ci stiamo a essere vittime di simili scherzi fatti sulla pelle di chi ogni giorno svolge il proprio lavoro, ci appelliamo al buon senso della cittadinanza che con questi atteggiamenti toglie mezzi di soccorso a chi ne ha realmente bisogno. Siamo in difficoltà ma comportamenti simili acuiscono il problema".