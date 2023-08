Viola i domiciliari e compie un furto in trasferta: beccata dai carabinieri alla stazione di Termoli

Ha prima violato la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposta, per poi recarsi nel comune di Termoli e consumare un furto. Una 39enne di San Severo è stata arrestata dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Termoli.

La donna, già nota alle forze dell'ordine, è accusata dei reati di evasione dai domiciliari e furto aggravato. L'intervento è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio e in seguito a una segnalazione telefonica giunta alla centrale operativa. I militari hanno individuato la donna alla stazione di Termoli, dove era in attesa di prendere il treno che l'avrebbe riportata nel comune di residenza.

I militari hanno appurato che poco prima, la donna si era introdotta in una nota profumeria del comune molisano appropriandosi di tre profumi da donna di varie tipologie, per poi fuggire a piedi. Durante gli accertamenti, oltre al recupero della refurtiva (del valore di oltre 350 euro), i militari hanno scoperto che la donna aveva violato la misura cautelare alla quale era sottoposta per reati precedentemente commessi. È stata, pertanto, arrestata e tradotta presso la abitazione di residenza ai domiciliari. In seguito all'udienza dinanzi al Gip, l'arresto è stato convalidato.