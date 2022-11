Bmbo di tre anni colpito da un'emorragia cerebrale, trasportato da Alidaunia al Bambin Gesù di Roma

Era ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari, un bambino di tre anni, in seguito ad un'emorragia cerebrale. Questa mattina si è reso indispensabile il trasporto sanitario al Bambin Gesù di Roma, eseguito dall'elisoccorso di Alidaunia in collaborazione con le centrali 118 di Foggia e Bari. In circa due ore il bimbo è giunto all'ospedale della Capitale e consegnato nelle mani degli specialisti del Bambin Gesù.