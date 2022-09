Emorragia cerebrale: piccola paziente di 50 giorni trasferita d'urgenza al Bambin Gesù

Una piccola paziente di appena cinquanta giorni è stata trasportata d'urgenza dall'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza al Bambin Gesù di Roma per una diagnosi di emorragia cerebrale. L'intervento è avvenuto a bordo di un elicottero di Alidaunia con all'interno il rianimatore dell'elisoccorso, grazie alla collaborazione dei vertici della Asl di Foggia e all'organizzazione della centrale operativa del 118 diretta dal dott. Stefano Colelli.

Poco più di un mese fa è stata compiuta una analoga operazione di soccorso, quando un bambino di quattro mesi con patologia acquisita durante l'espletamento del parto, per via di una ipertensione polmonare ed un inizio di scompenso cardiaco, era stato trasferito in elisoccorso dal reparto di pediatria dell'ospedale Tatarella di Cerignola, sempre all'ospedale pediatrico della Capitale