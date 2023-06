Foggia senza acqua: c'è un nuovo guasto sulla condotta riparata, il ripristino entro domani

Il problema è lo stesso: la conduttura di via Napoli riparata pochi giorni fa. L’emergenza idrica che da stamattina tiene sotto schiaffo di nuovo la città sarebbe una conseguenza di qualcosa che è andato storto nella riparazione terminata soltanto due giorni fa: "Sono in corso interventi sulla condotta oggetto dei lavori dei giorni scorsi a causa di uno sfilamento della guarnizione di un giunto tra le parti di tubo riparato" fanno sapere da Aqp.

Il regolare ripristino del flusso è previsto entro la giornata di domani. "L’intervento - informano - richiede lo svuotamento del tratto interessato e i necessari lavaggi al termine delle operazioni. La condotta è di grande rilevanza per l’erogazione della città, ha una portata di 600 litri al secondo e un diametro di 1800 mm ed è stata realizzata nella fine degli anni ’80".

Stando così le cose, sono stati riattivati i bypass per aumentare la portata di acqua della rete. Questo significa che i disagi potrebbero essere avvertiti esclusivamente nei piani alti degli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica.

Intanto in giro ci sono le autobotti, sempre dislocate in Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio, Villa Comunale, rotatoria dell’Ospedale Riuniti, chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro, via Leone XIII, Rione Martucci, chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla, Ospedale Riuniti di Foggia, Ospedale D’Avanzo, Rsa Don Uva, Carcere di Foggia, aeroporto Gino Lisa.

Neanche una settimana fa - lo ricordiamo - la “rottura improvvisa e imprevedibile della condotta adduttrice che alimenta la città” ubicata in via Napoli aveva reso necessari giorni di lavori incessanti per ripristinare l’erogazione dapprima con i bypass e poi con la riparazione della tratta interessata dal danneggiamento. Danni provocati da ignoti. Ma stamattina – a poche ore dalla risoluzione del problema – la città si è svegliata di nuovo a secco o, nel migliore dei casi, con una pressione talmente bassa da creare comunque problemi. “Non stiamo facendo interventi, quindi potrebbe essere un guasto o qualche problema tecnico. Vi aggiorneremo” ci avevano detto al telefono da Aqp.

Aggiornato alle ore 11.20