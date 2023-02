Carabinieri sorprendono spacciatori: trovata droga, quattro arresti

Quattro persone di 24, 28, 29 e 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Cerignola per droga. I militari della sezione operativa che operano in abiti borghesi, hanno sorpreso un quarantenne mentre cedeva tre involucri di cocaina. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato con altra droga: ovvero con 34 grammi di hashish suddivisi in altrettante dosi, da uno e dieci grammi di cocaina suddivisa in 27 dosi. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

Un 28enne e un 29enne, durante attività di pattugliamento, sono stati sorpresi mentre cedevano della sostanza stupefacente a un cliente, che nel frattempo, alla vista dei militari, si è dato alla fuga. Avevano nelle loro tasche nove grammi di cocaina, dieci di hashish e nove di marijuana. Tutto la droga - suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio - era stata occultata nell'autovettura. I due sono finiti ai domiciliari.

Tra gli arrestati, sempre per lo stesso reato, c'è anche un 24enne che nei pressi di un box a lui in uso, è stato sorpreso mentre cedeva droga a un cliente. Sono stati trovati e sequestrati venti grammi di marijuana e quindici di hashish, sostanza suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. È stato trovato anche materiale per il confezionamento. Domiciliari anche per lui.