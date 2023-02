Blitz dei carabineri in un bar del Foggiano: scoperto spaccio di cocaina, dentro clienti noti alle forze dell'ordine

Sostanze stupedacenti - cocaina, hashish e marijuana - nonché attrezzature per il suo confezionamento: è quanto i carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno trovato all'interno di un bar di Rignano Garganico a seguito di una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria nel dicembre scorso ed eseguita dai militari del posto unitamente a personale di rinforzo della compagnia e delle unità cinofile di Bari

Lo stupefacente sarebbe stato trovato sia all'interno dei locali dell'attività commerciale in orario di apertura al pubblico e sia all'interno di un'abitazione limitrofa che sarebbe riconducibile al proprietario. Nello specifico, la cocaina risultava suddivisa in nove dosi già pronte allo spaccio e occultate in un'area del locale non accessibile al pubblico.

Inoltre, gli avventori e lo stesso titolare del locale, a seguito dei controlli effettuati, secondo quanto evidenziano i carabinieri, risultavano essere in gran parte già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, per reati attinenti a sostanze stupefacenti ed in materia di armi.

Il locale è stato chiuso il 20 gennaio a seguito del provvedimento emesso dal Questore di Foggia, che ne dispone la sospensione dell’autorizzazione rilasciata dal dal Comune per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle autorizzazioni per i giochi leciti.

Già nell’ottobre 2021, sempre su segnalazione della Compagnia di San Giovanni Rotondo, a seguito di un grave episodio di violenza verificatosi all’interno dello stesso esercizio commerciale, era stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni.

Per tutte queste ragioni la Questura di Foggia, condividendo pienamente i presupposti e le risultanze raccolte in modo analitico e minuzioso dai militari dell’Arma, "rilevato che l’attività commerciale costituisce una seria minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica anche in ragione delle ridotte dimensioni della comunità di Rignano Garganico", ne ha disposto e decretato la chiusura per venti giorni.

Il provvedimento è stato già notificato al titolare del circolo a cura degli stessi Carabinieri.