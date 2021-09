Donna gravemente ustionata in casa, rianimata in volo dagli operatori dell'elisoccorso: è in prognosi riservata

E' successo questa mattina, a Manfredonia: l'equipe sanitaria HEMS - composta dal dottor Marzano e dall'infermiere Rignanese - ha messo in atto i trattamenti rianimatorii del caso e ha trasportato la paziente del Centro Grandi Ustionati di Brindisi in codice rosso

Donna gravemente ustionata, interviene l'elisoccorso che la rianima a bordo. Accade a Manfredonia, dove questa mattina, è stato richiesto l'intervento del servizio elisoccorso, ormai sempre più una 'rianimazione volante' .

Gli operatori sono stati attivati dalla centrale operativa del 118 per prestare soccorso ad una signora di Manfredonia, che era rimasta gravemente ustionata all'interno del suo appartamento. Atterrata nelle vicinanze del porto turistico, l'equipe sanitaria HEMS - composta dal dottor Marzano e dall'infermiere Rignanese - ha immediatamente messo in atto i trattamenti rianimatorii del caso e ha messa la paziente in sicurezza; poi sono ripartiti alla volta del Centro Grandi Ustionati di Brindisi. La paziente, in codice rosso, resta in prognosi riservata.