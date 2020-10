Lite degenera al quartiere ferrovia: uomo estrae un coltello e ferisce una donna ad un arto

Prima il violento litigio, poi la coltellata sferrata con decisione alla mano di una donna. E' accaduto questo pomeriggio, al quartiere ferrovia, a Foggia, dove un litigio tra due persone - un uomo e una donna, che quotidianamente frequentano l'area dello scalo ferroviario - è finito nel sangue.

L'epilogo si è avuto all'esterno della stazione, in via Bainsizza: per cause ancora da accertare, l'uomo ha estratto un coltello, ferendo una donna alla mano. Quest'ultima è stata medicata dal 118 e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti nell'immediatezza, riuscendo anche a sequestrare l'arma utilizzata per il ferimento. Le condizioni della donna non dovrebbero essere gravi.