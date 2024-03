Donna, figlio e altri tre ragazzi svaligiano distributore automatico: coinvolto 20enne foggiano

C'è anche un ragazzo ventenne residente in provincia di Foggia tra i denunciati di Reggiolo per il furto aggravato di denaro - circa cinquanta euro in monetine - da un distributore di bevande e alimenti di un'attività commerciale denunciato dai titolari ai carabinieri del posto. Gli altri arrestati sono una 40enne, il figlio 17enne (denunciato al Tribunale dei minori di Bologna), un altro ragazzo 19enne e un diciottenne residente nella bassa Mantovana.

Ad accorgersi del furto era stata la titolare che effettuando il classico controllo giornaliero alla gettoniera del distributore di bevande e alimenti si era accorta che dal suo interno mancavano diverse monete. Dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato sia all’interno che all’esterno del locale, ha notato che quattro ragazzi e una donna, poco prima dell’1:30 del 9 ottobre 2023, giunti sul posto a bordo di autovettura, avevano derubato il distributore.