Foggiani in trasferta fermati in Molise sulla Statale 647: in auto avevano i 'ferri del mestiere'

Quattro foggiani sono stati fermati e denunciati dai carabinieri di Larino, durante un controllo lungo la Statale 647. Tra le centinaia di soggetti identificati, i militari hanno denunciato i quattro soggetti, già noti alle forze dell’ordine, che si aggiravano con fare sospetto negli agri molisani. Perquisisti e controllati, i quattro foggiani non hanno saputo fornire alcuna valida giustificazione sulla loro presenza tra le campagne ed, anzi, sono risultati in possesso di armi da taglio e oggetti utili allo scasso.

Per loro è scattata una denuncia penale nei loro confronti nonché la notifica dell’avvio del procedimento di foglio di via obbligatorio, ovvero un provvedimento teso a vietare il loro ritorno in Molise. A carico dei quattro, infatti, gravavano già numerosi precedenti penali, molti dei quali per furto e reati contro la persona che non hanno fatto altro che aggravare ancor di più la loro posizione al momento del controllo.