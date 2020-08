Sorpresi in sella ad uno scooter rubato: scatta il fuggi-fuggi, acciuffato 16enne. Si cerca il complice

Il giovane ofantino è stato sorpreso dai carabinieri a Margherita di Savoia, in sella ad uno scooter rubato e per questo denunciato alla procura presso il tribunale per i minorenni di Bari. Il mezzo è stato restituito al proprietario