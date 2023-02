Cappelle cimiteriali nel degrado, tra muffa e intonaci divelti: "E' una vergogna"

Cappelle 'abbandonate' all'umidità e al degrado, tra muffa e intonaci divelti. E' la situazione denunciata all'interno delle cappelle comunali situate al piano interrato del cimitero di Foggia, dove riposano decine e decine di defunti. Qui i segni del tempo e dell'umidità sono ben evidenti.

Nonostante le denunce e le rimostranze dei familiari che ogni giorno si recano al campo santo per visitare i propri cari, nulla è stato fatto per fermare il degrado: "E' una vergogna. Questa situazione va avanti da almeno due anni", denunciano alcuni cittadini, con tanto di immagini dei segni del degrado e dell'incuria. "C'è tanta rabbia, la situazione è diventata ingestibile e ad oggi non è stata fatta alcun tipo di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non vogliamo defunti di serie A e defunti di serie B", concludono.