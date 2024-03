La piazza del degrado dove a pulire sono solo i volontari

La piazza del degrado. E non è l'unica. Tra rifiuti disseminati dappertutto per l'atavica inciviltà di molti frequentatori, tombini scoperti utilizzati come cestino dei rifiuti, pavimentazione divelta dai vandali, ma anche dalle radici dei pini non manutenute, per arrivare alla fontana quasi sempre contenente acqua putrida. Eppure, Piazza Padre Pio, resta uno dei luoghi più frequentati, ecco perché andrebbe attenzionata.

"Una situazione di degrado che ormai va avanti da annI", segnala a FoggiaToday una residente della zona, che allega le foto dello scempio: "Abbiamo inviato alla sindaca una petizione firmata per denunciare lo stato della piazza, ma non abbiamo ricevuto alcun riscontro. Vorremmo poter ricominciare a vivere la piazza come un tempo, senza vederla deperire nella sporcizia e nel disfacimento totale. Vorremmo poter riportare i nostri figli, nipoti, cagnolini e vederli giocare in tranquillità".

A oggi, l'unica risposta è arrivata dai cittadini comuni. Nello specifico, dai volontari de La Via della Felicità, il cui consueto tour per le vie della città, ha raggiunto proprio Piazza Padre Pio nella giornata di domenica scorsa. Il resoconto dell'azione dei volontari è quasi inquietante: una decina di sacchi sono serviti per raccogliere i rifiuti presenti, tra cui plastica, cartacce, cicche di sigarette, lattine e oltre 60 bottiglie di vetro.

Una tappa non casuale, ma che è stata scelta proprio per la segnalazione di diversi cittadini cui ha fatto seguito un sopralluogo della responsabile dell'iniziativa Marina Biancardino: "I volontari vogliono dare il loro contributo per la salvaguardia del nostro pianeta, dando il buon esempio a tutta la città, così da creare una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente", spiega la Biancardino, che ha dato appuntamento a domenica prossima per una ulteriore raccolta di rifiuti.