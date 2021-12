Coronavirus, impennata di contagi in Puglia: con 677 casi è il record della quarta ondata

677 contagi, record assoluto della quarta ondata, e 25120 test all'infezione da Covid-19, quattro vittime del Covid. Sono i numeri di oggi 18 dicembre 2021 in Puglia. Bari è la provincia più colpita con 211 casi, 153 in Capitanata. A seguiri Brindisi con 91, Lecce con 77, Taranto con 73 e la Bat con 66. Tre positivi fuori regione e tre in via di definizione. Sale a 6830 il numero gli attualmente positivi. I ricoverati nei reparti covid sono 164, 139 in area non critica e 25 in terapia intensiva.