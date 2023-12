Controlli ai rivenditori ambulanti di fuochi d’artificio a Cerignola: tutti in regola con le autorizzazioni

Sono risultati tutti in regola con le autorizzazioni i rivenditori ambulanti di fuochi pirotecnici sottoposti a controllo a Cerignola.

Si sono conclusi con un esito negativo gli accertamenti effettuati sabato 30 dicembre da Polizia Locale e Polizia di Stato per un Capodanno in sicurezza.

I controlli sono stati disposti in ossequio all’ordinanza anti-botti.

Gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato non hanno rinvenuto materiali esplosivi illegali; solo articoli autorizzati e inclusi, al massimo, nella categoria ‘fuochi d'artificio con rischio potenziale medio, destinati ad essere utilizzati in spazi aperti al di fuori degli edifici, senza un livello di rumorosità nocivo per la salute umana e per gli animali’.

“Desidero ringraziare la Polizia di Stato e la Polizia Locale per il prezioso supporto - commenta l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella - Esorto tutti a celebrare il Capodanno in sicurezza, privilegiando fontane luminose senza ricorrere a botti pericolosi, sia per noi esseri umani che per i nostri amici a quattro zampe. Auguro alle cerignolane e ai cerignolani un sereno e felice inizio d'anno”.