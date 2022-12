200mila euro sotto l'albero per gli 'Avvocati Garganici': la Regione sostiene la Giustizia sul Promontorio

Tale contributo, per tre anni, garantirà il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace e l’avvio dell’Ufficio di Prossimità della Giustizia nel Gargano Nord. L'avvocato Maggiano: "Una manna caduta dal cielo"

“Questo contributo regionale è una manna caduta dal cielo”. Così l’avvocato Giovanni Maggiano, presidente dell’associazione ‘Avvocati Garganici’, commenta la misura approvata dalla Regione Puglia che permette di destinare un contributo di 200mila euro (qui i dettagli), per tre anni, al Comune di Rodi Garganico (ente capofila) per il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace e per l’avvio dell’Ufficio di Prossimità della Giustizia nel Gargano Nord.

“C’erano serie possibilità che il ‘Servizio Giustizia’ sul Gargano potesse subire, agli inizi del nuovo anno, una sospensione se non una vera e propria cessazione”, continua Maggiano. Un paio di amministrazioni comunali delle sei interessate (Peschici, Vico, Rodi Garganico, Ischitella, Carpino e Cagnano), a causa di gravi difficoltà finanziarie, non riuscivano più a versare la quota annuale prevista per sostenere le spese di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rodi.

“Quest’anno - sottolinea il presidente dell’associazione ‘Avvocati Garganici’ - avendo ottenuto la possibilità di aprire, sempre a Rodi, l’Ufficio di Prossimità della Giustizia, si era aggiunta una ulteriore quota da versare, ipotesi impossibile da sostenere in un contesto di questo genere. Così, su sollecitazione dell’associazione ‘Avvocati Garganici’, il consigliere regionale Napoleone Cera, garganico e conoscitore delle problematiche della nostra terra, di concerto e con l’avallo dei viceministro della Giustizia, l’avv. Francesco paolo Sisto, è riuscito a farci riconoscere l’importante contributo, che ci consentirà non solo di mantenere l’Ufficio del Giudice di Pace, ma di sostenere anche l’apertura dell’Ufficio di Prossimità della Giustizia del Gargano Nord”, conclude | IL VIDEO

Copyright 2022 Citynews