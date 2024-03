Galleria 'Passo del Lupo' chiusa, Tutolo si ribella e annuncia: "Mi accamperò lì davanti"

Promette azioni dimostrative: “Gli darò fastidio, gli romperò le scatole e chiederò una mano anche a voi se non avrete di meglio da fare”. In una diretta Facebook Antonio Tutolo ha ribadito quanto già annunciato in una nota di due giorni fa.

Oggetto della protesta è la nuova chiusura della galleria Passo del Lupo, da tempo destinataria di lavori di manutenzione, riaperta d'inverno per favorire gli spostamenti. Anas aveva evidenziato che dopo la stagione invernale, la galleria sarebbe stata nuovamente interdetta al transito per il completamento delle lavorazioni, previsto entro il 2024.

Stavolta, però, la chiusura aumenterebbe i disagi di chi utilizza la Statale 17 per raggiungere Campobasso o la capitale Roma, anche alla luce della interruzione dei collegamenti sulla tratta ferroviaria Foggia-Benevento, in seguito alla frana dello scorso 12 marzo.

“Dovremmo penare per raggiungere una zona importante per molti. Non è che a Roma ci si rechi solo per diletto. C’è chi va per lavoro, per studio o per motivi di salute. La chiusura è una forma di disprezzo per la nostra popolazione che non meritiamo. Io non ci sto a essere maltrattato e disprezzato da chi invece dovrebbe preoccuparsi di fare le cose per tempo, per bene, magari creando il minor disagio possibile”.

Per tale motivo il consigliere regionale ha scritto all’Anas chiedendo quanto meno di prorogare la chiusura di Passo del Lupo fino a quando non sarà ripristinata la linea ferroviaria. Ma nella missiva ha anche sollecitato Anas affinché i lavori di manutenzione ordinaria siano più celeri: “Quella galleria faceva schifo, fa tuttora schifo, ma quanto tempo serve per completare quei lavori di manutenzione ordinari? Dovrebbero lavorare h24 con un numero di operai congruo per terminare i lavori in maniera celere. Non è possibile che la galleria venga chiusa da diversi anni per effettuare dei lavori che mi paiono non così importanti da richiedere tempi così lunghi”.

Si lascia andare anche a una battuta: “Ho chiesto all’Anas di trovare un accordo con Rfi, di attendere che venga terminato il ripristino della rete ferroviaria, poi però devono spicciarsi, non fare i lavori utilizzando il pennello con un solo pelo. Con questo metodo non se ne esce più. Tra un po’ finiranno di ironizzare sulla Salerno-Reggio Calabria e si inizierà a parlare di Passo del Lupo”.

Viceversa, si corre il rischio di impiegare almeno il doppio del tempo di percorrenza per raggiungere la capitale: “Possibile che non ci sia nessuno a rappresentare i bisogni di questa terra?”

Qualora non arrivasse la risposta agognata, Tutolo promette una protesta forte: “Non posso accettare che questo territorio venga maltrattato in maniera così spudorata. Venerdì mi accamperò davanti alla galleria con la mia macchina e mi sto là. Se ne saremo tanti, questa galleria la dovranno tenere aperta. Non si può non comprendere che ci sono i bisogni della gente. Chi sta dietro a una scrivania non può determinare il maltrattamento di decine di migliaia di persone che hanno bisogno di questa infrastruttura”.

Il mirino si sposta verso la politica: “L’abbandono del territorio si vede anche da questo. Se la galleria è in uno stato pietoso e la ferrovia frana significa che le infrastrutture di questo territorio sono state abbandonate per anni. Chi lo doveva rappresentare se n’è fottuto altamente dei bisogni della gente. Se fai manutenzione ordinaria non arrivi a una roba del genere”.

Rimarca l’importanza dei lavori a Passo del Lupo (“Ti tremano i polsi se la attraversi”), ma anche l’inopportunità di farli avviare contestualmente alla interruzione della linea ferroviaria: “Significa fregarsene dei bisogni della gente e io non lo accetto”.